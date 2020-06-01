В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:33:23+03:00

За неделю в Пермском крае еще в одном районе выявлен коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Пермском крае на прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у жителей еще одного района. Заболели два человека в Ильинском городском округе.

- Заболевшие COVID-19 выявлены в 41 территории региона, - сообщает пресс-служба краевой администрации. - Пять территорий остаются «свободными» от коронавируса - это Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский и Кишертский районы и округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU