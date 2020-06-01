В Пермском крае осталось всего пять районов, в которых нет коронавируса
В Пермском крае на прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у жителей еще одного района. Заболели два человека в Ильинском городском округе.
- Заболевшие COVID-19 выявлены в 41 территории региона, - сообщает пресс-служба краевой администрации. - Пять территорий остаются «свободными» от коронавируса - это Горнозаводский, Гайнский, Косинский, Кочевский и Кишертский районы и округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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