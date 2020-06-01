В Пермском крае еще 4 пациента выздоровели от коронавируса
В Пермском крае за минувшие 24 часа из медучреждений выписано еще 4 пациента, проходящих лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от инфекции на 1 июня в регионе 943.
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю на утро 1 июня, на лечении находится 713 пациентов с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача – 2399. Всего 1713 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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