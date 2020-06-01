В Перми 18-летний подросток пытался спрыгнуть с Коммунального моста

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:16:41+03:00

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В субботу вечером 30 мая, около 19.30 минут, на Коммунальном мосту едва не случилась трагедия. В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что молодой человек перешагнул через перила моста и собирается спрыгнуть. Им не удается уговорить его перелезть обратно.

К месту быстро выехал ближайший наряд полиции. Сотрудники смогли поговорить с парнем, он перелез обратно через ограждение. Как рассказывают очевидцы, стражи порядка посадили его в машину и повезли в отдел, для выяснения обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU