В Перми 18-летний подросток пытался спрыгнуть с Коммунального моста
В субботу вечером 30 мая, около 19.30 минут, на Коммунальном мосту едва не случилась трагедия. В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что молодой человек перешагнул через перила моста и собирается спрыгнуть. Им не удается уговорить его перелезть обратно.
К месту быстро выехал ближайший наряд полиции. Сотрудники смогли поговорить с парнем, он перелез обратно через ограждение. Как рассказывают очевидцы, стражи порядка посадили его в машину и повезли в отдел, для выяснения обстоятельств.
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ИСТОЧНИК KP.RU