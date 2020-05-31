Жители Пермского края смогут составить родословные, не выходя из дома

31 Май 2020 2020-05-31T22:18:24+03:00

Также у жителей региона появится возможность удаленно узнать историю своих предков

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Пермский край оцифрует более 5 миллионов листов архивных документов, которые станут доступны всем жителям региона, интересующимся краеведением и изучением истории своей семьи. В общей сложности оцифровке подлежит 5,2 млн листов.

- Пользователи системы смогут самостоятельно осуществить поиск по истории своей семьи, составить генеалогическое древо, проследить свою родословную. У историков и краеведов, всех интересующихся историей Пермского края появится возможность без посещения архивных учреждений познакомиться с документами и свободно пользоваться ими. Кроме того, в системе будет доступна функция оформления социально-правовых запросов по принципу «одного окна, - отметили в Агентстве по делам архивов.

В электронный вид переведут документы генеалогического характера XVIII - начала XX веков (метрические книги, ревизские сказки, исповедальные ведомости). Также будут оцифрованы карты Пермского региона и города Перми с изменением границ, начиная с XV века.

Оцифрованные документы будут размещены в Единой архивной информационной системе Пермского края «Архивы Прикамья» на сайте и доступны всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU