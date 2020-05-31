2020-05-31T21:23:52+03:00
Общество

Пресс-секретарь главы Пермского края предупредил жителей о телефонных мошенниках

Они представляются сотрудниками правительства и просят перечислить деньги
Виктор Правдин
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Пресс-секретарь главы Пермского края Станислав Шубин сообщил в своем Instagram о мошенниках, которые звонят пермякам и представляются сотрудниками приемной первого заместителя председателя краевого правительства Ольги Антипиной.

- Они предлагают перевести денежные средства на различные счета - под реализацию социально-значимых проектов в регионе. Не ведитесь на уловки мошенников! Будьте бдительны и берегите себя, - предупредил жителей Прикамья Шубин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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