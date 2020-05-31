Волонтеры просят пермяков выйти на поиски пропавшей женщины без бровей
Пропавшая нуждается в медицинской помощи
Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой
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62-летня Вера Михайлова ушла из дома по улице Крупской, 78 а в Мотовилихинском районе в 15:00 и пропала.
Волонтеры поискового отряда имени ирины Бухановой сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы
Рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза.
Была одета в Синий спортивный костюм и серые кроссовки.
Особые приметы
Нет бровей.
Всех, кто может принять участие в поисках, ждут в 21:00 по улице Крупской 78 а. Координатор поисков Ксюша Макарова: 8-902-630-80-82.
ИСТОЧНИК KP.RU