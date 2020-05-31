В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

31 Май 2020 2020-05-31T11:00:34+03:00

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По данным Роспотребнадзора, 31 мая в Пермском крае еще у 57 человек обнаружили коронавирус.

- 25 человек проходят лечение в больницах, 32 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего с начала пандемии общее число инфицированных достигло 1713 человек. Подробная информация о ситуации с коронавирусов в регионе по состоянию на 31 мая:

Фото: permkrai

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ИСТОЧНИК KP.RU