В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, 31 мая в Пермском крае еще у 57 человек обнаружили коронавирус.
- 25 человек проходят лечение в больницах, 32 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Всего с начала пандемии общее число инфицированных достигло 1713 человек. Подробная информация о ситуации с коронавирусов в регионе по состоянию на 31 мая:
Фото: permkrai
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ИСТОЧНИК KP.RU
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