2020-05-31T09:05:13+03:00
Общество

Еще 11 жителей Пемского края вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших - 939 человек
Виктор Правдин
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На лечении в медучреждениях Прикамья находятся 660 пициентовНа лечении в медучреждениях Прикамья находятся 660 пициентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки из медучреждений Пермского края выписали еще 11 человек, проходящих лечение от коронавируса.

Общее число выздоровевших на утро 31 мая составляет 939 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

На лечении в медучреждениях Прикамья находятся 660 пициентов с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2524.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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