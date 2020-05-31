Еще 11 жителей Пемского края вылечились от коронавируса
Общее число выздоровевших - 939 человек
На лечении в медучреждениях Прикамья находятся 660 пициентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки из медучреждений Пермского края выписали еще 11 человек, проходящих лечение от коронавируса.
Общее число выздоровевших на утро 31 мая составляет 939 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
На лечении в медучреждениях Прикамья находятся 660 пициентов с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача - 2524.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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