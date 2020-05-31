2020-05-31T09:32:12+03:00
Происшествия

К поискам пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего пермяка подключился Следственный комитет

Мужчина исчез 1 мая
Виктор Правдин
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Несколько раз волонтеры и родственники выходили на поиски Станислава, но они ни к чему не привели. Фото: личный архив семьи УшаковыхНесколько раз волонтеры и родственники выходили на поиски Станислава, но они ни к чему не привели. Фото: личный архив семьи Ушаковых
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Следственным отделом по Мотовилихинскому району проводится проверка по факту исчезновения 31-летнего Станислава Ушакова. Следователи опрашивают родственников, друзей и знакомых мужчины.

Напомним, 1 мая около 7 утра 31-летний Станислав Ушаков вышел из дома в микрорайоне Нагорный, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.

-По камерам видеонаблюдения, которые изучили полицейские, стало известно, что Стас зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в 8:25, - рассказал младший брат пропавшего Алексей. - Он был одет в свою повседневную одежду: черная толстовка с капюшоном, черные штаны, кроссовки, черный портфель. Через три минуты он вышел из дома, на нем уже были зимние рабочие сапоги. Выходя из подъезда, он хотел зайти в магазин, увидел что он закрыт, развернулся, попросил у прохожего прикурить. Потом пошел во двор к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава не удается.

Несколько раз волонтеры и родственники выходили на поиски Станислава, но они ни к чему не привели.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета - носит бороду.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите информацию по телефонам: 204-49-04, 249-54-55 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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