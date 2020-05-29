Еще один человек с коронавирусом умер в Пермском крае
Стало известно еще об одном летальном исходе у инфицированной COVID-19 в Пермском крае. За прошедшие сутки умерла женщина 79-и лет.
- У нее было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти, сообщает Минздрав региона.
За сутки в лабораториях Пермского края провели 3604 исследования на коронавирусную инфекцию. Она подтверждена у 3 медиков. Всего COVID-19 подтвержден у 222 медиков в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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