2020-05-29T09:49:17+03:00
Общество

В выходные пермские полицейские проведут массовый рейд на дорогах

Они будут останавливать не только водителей-нарушителей, но и пешеходов
Анна Маркова
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В ГИБДД предупредили пермяков о рейдах на дорогах.В ГИБДД предупредили пермяков о рейдах на дорогах.Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники ГИБДД Пермского края уже сегодня массово вышли на улицы для проведения рейдов «Опасный водитель» и «Внимание, пешеход». Продлится он до 31 мая.

Полицейские будут проводить профилактическую работу, а также наказывать нарушителей правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей в состоянии опьянения. Также правоохранители будут проверять, как пермяки соблюдают ограничительные меры в период распространения коронавирусной инфекции. Выходя на улицу, не забывайте маску и перчатки.

- Госавтоинспекция Пермского края обращается к неравнодушным гражданам и просит сообщать о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде или лишенных прав управления, по телефону дежурной части в Перми 246 79 00 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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