В выходные пермские полицейские проведут массовый рейд на дорогах
Сотрудники ГИБДД Пермского края уже сегодня массово вышли на улицы для проведения рейдов «Опасный водитель» и «Внимание, пешеход». Продлится он до 31 мая.
Полицейские будут проводить профилактическую работу, а также наказывать нарушителей правил дорожного движения, в том числе выявлению водителей в состоянии опьянения. Также правоохранители будут проверять, как пермяки соблюдают ограничительные меры в период распространения коронавирусной инфекции. Выходя на улицу, не забывайте маску и перчатки.
- Госавтоинспекция Пермского края обращается к неравнодушным гражданам и просит сообщать о водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде или лишенных прав управления, по телефону дежурной части в Перми 246 79 00 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU