В День защиты детей в Перми запрещена продажа алкоголя

29 Май 2020 2020-05-29T09:08:49+03:00

Алкоголь 1 июня продавать не будут. Фото: Василий Вахрин

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1 июня празднуется Международный день защиты детей. Власти Перми запретили в этот день продавать в магазинах алкоголь. Если будут выявлены нарушители, им грозят штрафы.

Должностные лица заплатят от 3 до 4 тысяч рублей, а если постановление нарушат юрлица им грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU