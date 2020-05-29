В День защиты детей в Перми запрещена продажа алкоголя
Нарушителям грозят административные штрафы
Алкоголь 1 июня продавать не будут.Фото: Василий Вахрин
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1 июня празднуется Международный день защиты детей. Власти Перми запретили в этот день продавать в магазинах алкоголь. Если будут выявлены нарушители, им грозят штрафы.
Должностные лица заплатят от 3 до 4 тысяч рублей, а если постановление нарушат юрлица им грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU