«Инсценировал нападение и спрятался в погребе». В Пермском крае будут судить мужчину за убийство

29 Май 2020 2020-05-29T08:40:19+03:00

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Жестокое преступление произошло в Верещагинском районе в марте этого года. Как удалось выяснить следователям совершил его 55-летний житель Чердыни, когда был в гостях у своей знакомой в поселке Кукетский. Приревновав ее к 44-летнему знакомому он взял топор и нанес спящему мужчине множество ударов по голове.

- После совершения преступления обвиняемый, угрожая расправой свидетелям, инсценировал нападение на потерпевшего неизвестными лицами, а сам спрятался в погребе одного из частных домов этого же поселка где и был обнаружен и задержан сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали подробности в СУ СК по Пермскому краю.

Уголовное дело передано в суд, мужчина ждет приговора в сизо.

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ИСТОЧНИК KP.RU