2020-05-29T07:00:31+03:00
Общество

В Пермском крае клещи покусали больше 6000 человек

Почти 40% клещей оказались заражены боррелиозом
Анна Маркова
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Клещи покусали в том числе 1766 детей.Клещи покусали в том числе 1766 детей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Роспотребнадзоре по Пермскому краю подвели итоги еще одной недели и подсчитали, сколько человек обратились с начала сезона в медицинские организации с укусами клещей. По данным на 28 мая пострадавших 6246 человек, в том числе 1766 детей.

- По результатам лабораторных исследований: 1,9% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,6% поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,5% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным, - рассказали специалисты ведомства.

Они также напоминают, что вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому не стоит употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко из частных хозяйств можно пить только после кипячения. Кстати, заразным могут быть не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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