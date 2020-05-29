2020-05-29T06:36:22+03:00
Общество

Начало лета в Пермском крае будет холодным

Синоптики рассказали, какая погода нас ждет в ближайшие дни
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В начале лета пермякам придется одевать куртки.В начале лета пермякам придется одевать куртки.Фото: архив "КП"
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Похоже, что 29 мая станет последним теплым и солнечным днем на этой неделе и начале следующей. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что в пятницу на территорию Пермского края будет оказывать влияние промежуточный антициклон. Порадует солнечная без осадков погода с преобладающей температурой воздуха ночью +4…+9°, днем 20…24°, по северу до 17°.

В субботу 30 мая через территорию региона будет смещаться холодный фронт, из-за которого в Прикамье ночью по северной половине края пойдут дожди. Температура воздуха в регионе начнет понижаться.

В воскресенье 31 мая и ночью в понедельник Пермский край станет еще прохладнее. Минимальная температура воздуха +2…+7°. Днем при небольшой облачности будет не выше +12…17°.

В понедельник 1 июня днем вторжение арктического воздуха продолжится. Будут идти кратковременные дожди на большей части края. При этом с Нижнего Поволжья на территорию региона смещается циклон, который принесет на юго-восточную часть Пермского края сильные дожди 15-20 мм. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне всего 9…14°.

Во вторник 2 июня по предварительному прогнозу погода не изменится.

Начало календарного лета будет холодным. Средняя суточная температура воздуха в Пермском крае на 1-2 июня ожидается на 4° ниже климатической нормы и будет на уровне 5-9°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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