За отравление в кафе бассейна «Олимпия» пермячка отсудила 50 тысяч
Суд Индустриального района заочно рассмотрел дело об отравлении пермячки и ее 6-летнего сына в кафе O-Fit спорткомплекса «Олимпия».
В ноябре прошлого года после тренировки в бассейне мальчик с мамой пообедали в кафе. После этого почувствовали себя плохо, появились слабость, тошнота, сильные боли в животе, поднялась температура свыше 38 градусов.
Женщину на скорой помощи направили в инфекционное отделение больницы. В момент госпитализации у нее была беременность сроком в 9 недель. Чуть позже с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали и ее сына. У обоих был диагностирован сальмонеллез.
- Ребенка перевели в реанимацию, поскольку он находился в тяжелом состоянии, - рассказали в суде. - В реанимации ребенок находился четыре дня, затем его перевели в палату, но сам он не мог ходить, все время лежал, нарушение пищеварения, сопровождалось обезвоживанием и тяжелой интоксикацией.
По решению суда ООО «Корпорация питания», поставлявшее еду в кафе «О-fit», должно выплатить пермячке компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей, а также в возмещение материального ущерба - 7566 рублей.
"Дочь тошнило так, что она теряла сознание". Пятилетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу после обеда в кафе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Перми умер мальчик, отравившийся в СК «Олимпия»
Возбуждено уголовное дело (подробнее)
«Борщ, котлеты в шпинате и куриная печень». Что ели пермяки, отравившиеся в кафе Оvсянка и О-fit
Всем им поставили диагноз сальмонеллез[аудио] (Подробнее...)
В Перми 11-летний школьник попал в больницу после ужина в буфете «Олимпии»
Мальчик находится в тяжелом состоянии (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU