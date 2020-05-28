За отравление в кафе бассейна «Олимпия» пермячка отсудила 50 тысяч

28 Май 2020 2020-05-28T20:03:25+03:00

Ее сын после обеда в O-Fit попал в реанимацию

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Суд Индустриального района заочно рассмотрел дело об отравлении пермячки и ее 6-летнего сына в кафе O-Fit спорткомплекса «Олимпия».

В ноябре прошлого года после тренировки в бассейне мальчик с мамой пообедали в кафе. После этого почувствовали себя плохо, появились слабость, тошнота, сильные боли в животе, поднялась температура свыше 38 градусов.

Женщину на скорой помощи направили в инфекционное отделение больницы. В момент госпитализации у нее была беременность сроком в 9 недель. Чуть позже с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали и ее сына. У обоих был диагностирован сальмонеллез.

- Ребенка перевели в реанимацию, поскольку он находился в тяжелом состоянии, - рассказали в суде. - В реанимации ребенок находился четыре дня, затем его перевели в палату, но сам он не мог ходить, все время лежал, нарушение пищеварения, сопровождалось обезвоживанием и тяжелой интоксикацией.

По решению суда ООО «Корпорация питания», поставлявшее еду в кафе «О-fit», должно выплатить пермячке компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей, а также в возмещение материального ущерба - 7566 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU