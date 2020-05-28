2020-05-28T18:08:28+03:00
Происшествия

«Вы его знаете?» В Перми найден мужчина, потерявший память

Сейчас разыскивают его родственников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

27 мая в одну из пермских больниц поступил 40-летний мужчина, потерявший память. Известно только его имя - Александр Сергеевич Федоссев. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» пытаются найти его родственников или близких знакомых.

Приметы мужчины: рост около 170 сантиметров, xудощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в куртку кирпичного цвета, синие джинсы, темные ботинки.

Если вы знаете этого мужчину, позвоните, пожалуйста, по телефону: 89124908833, Мария.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ведутся поиски пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего мужчины. Станислав Ушаков вышел из дома в микрорайоне Нагорный, где он живет вместе со своей девушкой, сказал, что поехал ремонтировать машину и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы его знаете?» В Перми найден мужчина, потерявший память
«Забыла, что рожала». В Пермском крае арестовали 30-летнюю женщину, которая не помнила, что у нее есть дочь
В Пермском крае остановлены поиски пропавшего видеомонтажера
Вспышка коронавируса в Пермском крае: в Чусовской больнице обнаружили 22 зараженных
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
«Вектор на цифровизацию». ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике
«Сначала звонок сбрасывали, а потом телефон перестал отвечать». В Прикамье пропал известный видеомонтажер
Как пермяки могут подать заявление на пособие на детей от 3 до 7 лет через Госуслуги
Пермские нефтяники благодаря «умным скважинам» стали быстрее в 24 раза
В Пермском крае еще 44 человека заболели коронавирусом
В Перми 36-летняя женщина выпала с пятого этажа