«Вы его знаете?» В Перми найден мужчина, потерявший память

28 Май 2020 2020-05-28T18:08:28+03:00

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27 мая в одну из пермских больниц поступил 40-летний мужчина, потерявший память. Известно только его имя - Александр Сергеевич Федоссев. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» пытаются найти его родственников или близких знакомых.

Приметы мужчины: рост около 170 сантиметров, xудощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в куртку кирпичного цвета, синие джинсы, темные ботинки.

Если вы знаете этого мужчину, позвоните, пожалуйста, по телефону: 89124908833, Мария.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ведутся поиски пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего мужчины. Станислав Ушаков вышел из дома в микрорайоне Нагорный, где он живет вместе со своей девушкой, сказал, что поехал ремонтировать машину и пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU