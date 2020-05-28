«Забыла, что рожала». В Пермском крае арестовали 30-летнюю женщину, которая не помнила, что у нее есть дочь

28 Май 2020 2020-05-28T16:52:15+03:00

Если после отбытия административного наказания женщина не вспомнит о своем родительском долге, последует уголовная ответственность Фото: Василий Вахрин

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В отдел судебных приставов по Пермскому краю поступило исполнительное производство на 30-летнюю жительницу Октябрьского района, которая не платила алименты на содержание своего ребенка.

- Женщина от своих родительских обязанностей уклонялась, по месту регистрации не проживала, со слов соседей, вела асоциальный образ жизни, бродяжничала, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Женщину объявили в розыск и вскоре нашли. В разговоре с судебным приставом женщина отказалась платить алименты.

- Более того, должница утверждала, что вообще никогда не рожала ребенка. Сотруднику ФССП потребовалось немало времени на то, чтобы восстановить события прошлого и вернуть женщине внезапно потерянную память. В конце концов безответственная мать призналась, что в последний раз видела дочь в роддоме, судьбой девочки никогда не интересовалась и не предпринимала никаких действий, чтобы ее разыскать, - рассказали в УФССП.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 суток ареста. Судебные приставы добавили, что если после отбытия административного наказания женщина не вспомнит о своем родительском долге, последует уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU