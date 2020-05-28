2020-05-28T16:52:15+03:00
Общество

«Забыла, что рожала». В Пермском крае арестовали 30-летнюю женщину, которая не помнила, что у нее есть дочь

Судебным приставам удалось вернуть нерадивой матери потерянную память
Виктор Правдин
Поделиться:
Если после отбытия административного наказания женщина не вспомнит о своем родительском долге, последует уголовная ответственностьЕсли после отбытия административного наказания женщина не вспомнит о своем родительском долге, последует уголовная ответственностьФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В отдел судебных приставов по Пермскому краю поступило исполнительное производство на 30-летнюю жительницу Октябрьского района, которая не платила алименты на содержание своего ребенка.

- Женщина от своих родительских обязанностей уклонялась, по месту регистрации не проживала, со слов соседей, вела асоциальный образ жизни, бродяжничала, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Женщину объявили в розыск и вскоре нашли. В разговоре с судебным приставом женщина отказалась платить алименты.

- Более того, должница утверждала, что вообще никогда не рожала ребенка. Сотруднику ФССП потребовалось немало времени на то, чтобы восстановить события прошлого и вернуть женщине внезапно потерянную память. В конце концов безответственная мать призналась, что в последний раз видела дочь в роддоме, судьбой девочки никогда не интересовалась и не предпринимала никаких действий, чтобы ее разыскать, - рассказали в УФССП.

Суд назначил женщине наказание в виде 10 суток ареста. Судебные приставы добавили, что если после отбытия административного наказания женщина не вспомнит о своем родительском долге, последует уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы его знаете?» В Перми найден мужчина, потерявший память
«Забыла, что рожала». В Пермском крае арестовали 30-летнюю женщину, которая не помнила, что у нее есть дочь
В Пермском крае остановлены поиски пропавшего видеомонтажера
Вспышка коронавируса в Пермском крае: в Чусовской больнице обнаружили 22 зараженных
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
«Вектор на цифровизацию». ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике
«Сначала звонок сбрасывали, а потом телефон перестал отвечать». В Прикамье пропал известный видеомонтажер
Как пермяки могут подать заявление на пособие на детей от 3 до 7 лет через Госуслуги
Пермские нефтяники благодаря «умным скважинам» стали быстрее в 24 раза
В Пермском крае еще 44 человека заболели коронавирусом
В Перми 36-летняя женщина выпала с пятого этажа