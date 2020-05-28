В Пермском крае остановлены поиски пропавшего видеомонтажера

28 Май 2020 2020-05-28T16:11:03+03:00

Изменить размер текста: A A

- Он позвонил своему другу и сказал, что с ним все в порядке, - рассказала «КП» супруга мужчины. - Друг передал мне его слова, не знаю, почему он не сам не звонит. Спасибо всем, кто помогал распространить информацию.

Напомним, 41-летний Александр пропал вечером 24 мая. Мужчина сказал жене, что пойдет в магазин, а потом встретится с друзьями. Но домой в тот вечер Александр так и не пришел. Супруга звонила мужчине, но вызов сначала скидывали, а потом телефон перестал отвечать. Взволнованная женщина разместила информацию о его розыске в соцсети и обратилась в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Увезли в горы и обменяли на стадо баранов?» Пермячка 12 лет ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах

Пять лет поисков ни к чему не привели. «Комсомолка» узнала все подробности случившегося (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU