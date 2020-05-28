«Вектор на цифровизацию». ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике

28 Май 2020 2020-05-28T14:40:05+03:00

Теперь диспетчер, управляющий подстанцией, сможет визуально убедиться в выполнении тех или иных операций в режиме удаленного доступа, без посещения объекта

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ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике. Согласно программе развития, предприятие до 2025 года планирует провести реконструкцию 30 подстанций с применением цифровых платформ и возможностью дистанционного управления. В этом году завод приступил к строительству двух подобных объектов.

Современные решения, применяемые при реконструкции энергообъектов, включают в себя отказ от аналоговых сигналов и переход на «цифру», в том числе для передачи сигналов управления, измерения, состояния. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного мониторинга и управления. Расширяется функциональность и оснащенность самих подстанций. Планируется установка камер видеонаблюдения внутри отсеков высоковольтных выключателей, заземлителей.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Теперь диспетчер, управляющий подстанцией, сможет визуально убедиться в выполнении тех или иных операций в режиме удаленного доступа, без посещения объекта. Также планируется, что новые объекты сами будут следить за состоянием, основными параметрами аппаратуры. К примеру, предусмотрены системы бесконтактного измерения температуры ключевых элементов. Датчики температуры смогут работать автономно, даже без подведения питания к ним.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

- Специфика производства такова, что внедрять новые системы в энергетике необходимо осторожно, поэтапно, сохраняя элементы классического управления резервированием. Но, безусловно, в цифровых подстанциях мы предусмотрели инструменты, обеспечивающие максимально надежную работу оборудования. Цифровизация – это общемировой тренд и, чтобы быть эффективными, нам необходимо применять современные решения. Наши новые энергообъекты можно назвать уникальными и передовыми для нефтегазовой отрасли, но есть все основания предполагать, что они хорошо себя зарекомендуют, - прокомментировал генеральный директор ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтеза Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU