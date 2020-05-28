2020-05-28T14:40:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Вектор на цифровизацию». ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике

Теперь диспетчер, управляющий подстанцией, сможет визуально убедиться в выполнении тех или иных операций в режиме удаленного доступа, без посещения объекта
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: ЛУКОЙЛ-ПермнефтеоргсинтезФото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
Изменить размер текста:

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике. Согласно программе развития, предприятие до 2025 года планирует провести реконструкцию 30 подстанций с применением цифровых платформ и возможностью дистанционного управления. В этом году завод приступил к строительству двух подобных объектов.

Современные решения, применяемые при реконструкции энергообъектов, включают в себя отказ от аналоговых сигналов и переход на «цифру», в том числе для передачи сигналов управления, измерения, состояния. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного мониторинга и управления. Расширяется функциональность и оснащенность самих подстанций. Планируется установка камер видеонаблюдения внутри отсеков высоковольтных выключателей, заземлителей.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Теперь диспетчер, управляющий подстанцией, сможет визуально убедиться в выполнении тех или иных операций в режиме удаленного доступа, без посещения объекта. Также планируется, что новые объекты сами будут следить за состоянием, основными параметрами аппаратуры. К примеру, предусмотрены системы бесконтактного измерения температуры ключевых элементов. Датчики температуры смогут работать автономно, даже без подведения питания к ним.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

- Специфика производства такова, что внедрять новые системы в энергетике необходимо осторожно, поэтапно, сохраняя элементы классического управления резервированием. Но, безусловно, в цифровых подстанциях мы предусмотрели инструменты, обеспечивающие максимально надежную работу оборудования. Цифровизация – это общемировой тренд и, чтобы быть эффективными, нам необходимо применять современные решения. Наши новые энергообъекты можно назвать уникальными и передовыми для нефтегазовой отрасли, но есть все основания предполагать, что они хорошо себя зарекомендуют, - прокомментировал генеральный директор ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтеза Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вектор на цифровизацию». ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез внедряет цифровые решения в энергетике
«Сначала звонок сбрасывали, а потом телефон перестал отвечать». В Прикамье пропал известный видеомонтажер
Как пермяки могут подать заявление на пособие на детей от 3 до 7 лет через Госуслуги
Пермские нефтяники благодаря «умным скважинам» стали быстрее в 24 раза
В Пермском крае еще 44 человека заболели коронавирусом
В Перми 36-летняя женщина выпала с пятого этажа
В Перми за сутки двое детей попали под колеса автомобилей
В Пермском крае еще 28 человек вылечились от коронавируса
У строителей нового Пермского зоопарка вспышка коронавируса
В Прикамье продлят выдачу пособий по безработице до 1 октября
Пермяки могут позвонить на «горячую линию» с вопросами о летнем отдыхе детей
В Чусовом закрыли на карантин отделение больницы из-за коронавируса
«Птичку вернули в клетку». Улетевшего из Пермского зоопарка турако нашли
«Личности установили только с помощью генетических экспертиз». В Прикамье хладнокровно зарезали двух девушек
В Пермском крае сотовую связь проведут даже в малонаселенные пункты
Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как в период самоизоляции избежать стрессов
В Перми из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок
Стали известны даты ЕГЭ для пермских выпускников
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга
Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня
Какие продукты нужно есть, чтобы оставаться здоровым: рекомендации специалистов
«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми
«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать
Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья
«Не хватает системности в работе»
Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета