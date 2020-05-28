«Сначала звонок сбрасывали, а потом телефон перестал отвечать». В Прикамье пропал известный видеомонтажер

28 Май 2020 2020-05-28T14:11:54+03:00

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В Березниках четвертые сутки не находит себе места супруга 41-летнего Александра Удалова. В Перми и крае его знают так опытного видеомонтажера, он создает ролики для социальных сетей и телевидения.

В воскресенье вечером 24 мая Александр сказал жене, что пойдет в магазин, а потом встретится с друзьями.

- Позднее мы с ним созвонились, - вспоминает супруга Олеся Удалова. - Он домой еще не собирался. Я уснула, но потом ночью проснулась, поняла, что мужа все еще нет дома. Стала звонить, звонок постоянно сбрасывали. Так я до него и не дозвонилась. Сейчас телефон отключен. Мы с ним не ругались, все было в порядке. Я четверо суток не спала, на каждый шорох бегу смотреть в окно, не идет ли он. Мама Саши тоже очень переживает, 5-летний сын спрашивает, когда папа придет.

27 мая Олеся Удалова написала заявление в полицию о пропаже мужа.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего Александра Удалова, просьба писать на страницу в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU