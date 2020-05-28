Пермские нефтяники благодаря «умным скважинам» стали быстрее в 24 раза

28 Май 2020 2020-05-28T11:09:09+03:00

Ожидается, что запуск технологии в двух из 12 цехов предприятия состоится ориентировочно в конце 2020-2021 годах. Фото: «ЛУКОЙЛ»

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Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» планируют распространить проект дистанционного мониторинга и управления нефтегазовым оборудованием «Умная скважина» на два цеха добычи. Проект был запущен год назад в пилотном режиме, и сократил время реагирования на отклонения в работе скважин в 24 раза: с 4 часов до 10 минут, а недоборы по добыче — на 2%.

- Проект «Умная скважина» в течение года реализации доказал свою эффективность на пилотной территории. В данный момент идет проектирование, которое предусматривает охват этой технологией всего фонда скважин ЦДНГ №6. Одновременно планируем распространить технологию и на ЦДНГ №1, одно из крупнейших подразделений предприятия, — сообщил представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Олег Третьяков.

Как и в пилотном проекте, разработку, внедрение и обслуживание программного- аппаратного комплекса осуществит «Ростелеком». Компания смонтирует системы для бесконтактного сбора и безопасной передачи данных, которые в онлайн-режиме поступают в центральную инженерно-технологическую службу предприятия.

- На основе получения онлайн-данных система позволяет значительно повысить эффективность производства – оперативно реагировать на изменение процессов добычи и транспортировки нефти, проактивно снимать риски экологического загрязнения окружающей среды, снизить стоимость обслуживания и одновременно повысить безопасность производства. Это важный этап в развитии цифровых платформ в России, и я очень признателен «ЛУКОЙЛу» за возможность реализовывать такие значимые проекты. Отмечу, что все оборудование и софт – российские и уральского производства, — прокомментировал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

Ожидается, что запуск технологии в двух из 12 цехов предприятия состоится ориентировочно в конце 2020-2021 годах.

Справка:

В марте 2019 года компания «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком» и «Россма» презентовали совместный пилотный проект по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым оборудованием «Умная скважина». Разработка в области цифровых технологий была реализована на Аспинском месторождении ЦДНГ №6 предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Нефтяники получили возможность принимать с труднодоступных производственных объектов (там, где нет GSM-связи) комплекс данных, позволяющих полно и оперативно контролировать работу оборудования, а также дистанционно управлять им. Оборудование, которое используется для реализации проекта по цифровизации скважин, является отечественным.

ИСТОЧНИК KP.RU