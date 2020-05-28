В Пермском крае еще 44 человека заболели коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T10:58:02+03:00

Общее число заболевших опасной инфекцией в регионе достигло 1539 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Публикуем последние данные на 28 мая по заболевшим коронавирусом в Пермском крае. Роспотребнадзор опубликовал данные за предыдущие сутки.

В Пермском крае выявлено 44 новых случая заражения COVID-19: 18 человека с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 23 - изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая зафиксировано посмертно (летальный исход наступил не от COVID-19).

Общее число заболевших опасной инфекцией в регионе достигло 1539 человек.

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«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU