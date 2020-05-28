2020-05-28T10:31:23+03:00
Происшествия

В Перми 36-летняя женщина выпала с пятого этажа

Трагедия произошла в Индустриальном районе города
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Трагедия произошла утром в среду, 27 мая, в Индустриальном районе Перми. С пятого этажа по улице Качалова, 17 выпала 36-летняя женщина.

- Вызов поступил в 08:56, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи. - Женщина скончалась до прибытия бригады СМП.

В следственном отделе по Индустриальному району сообщили, что назначена судмедэкспертиза, причины произошедшего уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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