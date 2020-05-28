В Перми за сутки двое детей попали под колеса автомобилей
В Перми за минувший день 27 мая случилось два ДТП, в которых пострадали дети. В Дзержинском районе по улице Подлесная автомобиль «ВАЗ», за рулем которого был 31-летний водитель, сбил 10-летнюю девочку. Она пыталась перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил ушибы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
В этот же день еще одно ДТП произошло в Кировском районе на улице Маршала Рыбалко. Там водитель «Опеля» наехал на 12-летнего мальчика, который выехал на дорогу на велосипеде. Он пытался переехать дорогу в неположенном месте. В итоге ребенок госпитализирован.
Еще одно ДТП произошло в Кировском районе. Фото: ГИБДД по городу Перми.
- По всем фактам дорожно-транспортных происшествий с участием детей проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Перми. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Госавтоинспекция обращается к родителям с убедительной просьбой обратить внимание на безопасность детей на дорогах. Отпуская ребенка на прогулку, напомните ему основные Правила дорожного движения. Помните, что дорога - это зона повышенной опасности и пренебрежение правилами ведет к печальным последствиям».
ИСТОЧНИК KP.RU