В Пермском крае еще 28 человек вылечились от коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T08:57:11+03:00

Общее число выздоровевших с начала пандемии COVID-19 в регионе увеличилось до 824. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число выздоровевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 824 человек

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По данным на 28 мая в Пермском крае за последние сутки выздоровело от коронавируса еще 28 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии COVID-19 в регионе увеличилось до 824.

Также сегодня стало известно о вспышке коронавирусной инфекции у строителей Пермского зоопарка, информацию сообщает Минздрав Пермского края. У троих строителей подтверждена коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU