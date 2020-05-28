В Пермском крае еще 28 человек вылечились от коронавируса
По данным на 28 мая в Пермском крае за последние сутки выздоровело от коронавируса еще 28 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии COVID-19 в регионе увеличилось до 824.
Также сегодня стало известно о вспышке коронавирусной инфекции у строителей Пермского зоопарка, информацию сообщает Минздрав Пермского края. У троих строителей подтверждена коронавирусная инфекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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