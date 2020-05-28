У строителей нового Пермского зоопарка вспышка коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T08:29:35+03:00

117 человек помещены в обсерватор из-за контакта с больными коронавирусом. Фото: Игорь БУЛАТОВ

У троих человек тесты на COVID-19 оказались положительными

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Стало известно о вспышке коронавирусной инфекции у строителей Пермского зоопарка, информацию сообщает Минздрав Пермского края.

- У троих строителей Пермского зоопарка подтверждена коронавирусная инфекция, - говорят специалисты ведомства. Определен круг контактных лиц - это 117 человек, у всех у них взяты тесты - предварительный результат отрицательный.

Теперь строители изолированы по предписанию главного санитарного врача Прикамья и находятся в обсерваторах под наблюдением медицинских работников. Два раза в день у них будет проводиться осмотр и измерение температуры, при первых признаках заболевания они будут помещены в специализированное медицинское учреждение.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU