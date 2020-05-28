2020-05-28T07:41:16+03:00
Общество

В Прикамье продлят выдачу пособий по безработице до 1 октября

Их смогут получать те, кто потерял работу вначале марта
Анна Маркова
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Такое пособие в Прикамье сейчас получают 11 000 человек.Такое пособие в Прикамье сейчас получают 11 000 человек.Фото: архив "КП"
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Решение о продлении срока выплат по безработице в условиях пандемии коронавируса озвучил Президент России Владимир Путин. Он предложил выплачивать пособия гражданам, потерявшим работу до 1 октября. Речь идет о пособиях для тех, кто стал безработным после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

Также у кого срок выплаты пособия по безработице истек, не нужно собирать дополнительных документов, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости. По информации Минсоцразвития Прикамья, в регионе почти 11 тысяч человек, которые получают пособие по причине потери работы после 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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