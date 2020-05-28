В Прикамье продлят выдачу пособий по безработице до 1 октября

28 Май 2020 2020-05-28T07:41:16+03:00

Такое пособие в Прикамье сейчас получают 11 000 человек. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Решение о продлении срока выплат по безработице в условиях пандемии коронавируса озвучил Президент России Владимир Путин. Он предложил выплачивать пособия гражданам, потерявшим работу до 1 октября. Речь идет о пособиях для тех, кто стал безработным после 1 марта и не смог трудоустроиться в трехмесячный срок.

Также у кого срок выплаты пособия по безработице истек, не нужно собирать дополнительных документов, достаточно будет обратиться с заявлением в службу занятости. По информации Минсоцразвития Прикамья, в регионе почти 11 тысяч человек, которые получают пособие по причине потери работы после 1 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня

Расскажем, как это сделать, пока на сайте Госуслуг данная процедура невозможна (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU