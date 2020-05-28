2020-05-28T07:20:36+03:00
Общество

Пермяки могут позвонить на «горячую линию» с вопросами о летнем отдыхе детей

Специалисты объяснят, когда откроются лагеря и можно ли получить сертификат в лагерь
Анна Маркова
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Как будет организована летняя оздоровительная кампания для детей, специалисты расскажут по телефону.Как будет организована летняя оздоровительная кампания для детей, специалисты расскажут по телефону.Фото: архив "КП"
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Родители пермских школьников «оборвали» телефоны офисов оздоровительных лагерей с вопросами, например, о том: «Когда же откроется первая смена?». Ведь по планам в некоторых лагерях они должны были начаться уже в начале июня. Для того, чтобы пермяки получили ответы на свои вопросы Министерство социального развития Пермского края, открыло «горячую линию» по вопросам организации оздоровительной кампании - 2020.

В Пермском крае «горячая линия» по вопросам организации оздоровительной кампании - 2020 организована Министерством социального развития Пермского края. Задать свои вопросы можно по телефону 8-902-47-22-214 с 9.00 до 21.00 ежедневно

Также на базе ресурсного центра открыта федеральная горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей 8-800-444-35-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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