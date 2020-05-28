В Чусовом закрыли на карантин отделение больницы из-за коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T06:27:47+03:00

Теперь сотрудники и пациенты проведут две недели в обсервации

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В больнице Чусового выявлен коронавирус. Кардиологическое отделение больницы по предписанию территориального управления Роспотребнадзора с 26 мая прекратило прием и выписку пациентов.

У одного из медицинских работников отделения был выявлен положительныи результат на коронавирус, - сообщает Минздрав Пермского края. - Определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

6 медицинских работников и 30 пациентов кардиологического отделения находятся на обсервации, 11 медработников изолированы на дому.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU