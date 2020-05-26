2020-05-26T10:33:09+03:00
Общество

От коронавируса в Пермском крае умерла 74-летняя женщина

Всего в регионе от опасной инфекции скончались 47 пациентов
Анна Маркова
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С начала пандемии коронавируса в регионе скончались 47 пациентов.С начала пандемии коронавируса в регионе скончались 47 пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае за прошедшие сутки от коронавируса умерла 74-летняя женщина.

- Основной причиной смерти пациентки стал COVID-19, - сообщает Минздрав Пермского края.

Также за прошлые сутки в Прикамье выписали еще 48 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении.

По данным на 26 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 2 медицинских работников. Всего COVID-19 подтвержден у 213 медиков в регионе.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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