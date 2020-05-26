Владимир Жуков стал почетным гражданином Перми
На пленарном заседании Пермской городской думы было принято решение о присвоение звания «Почетный гражданин Перми» депутату краевого Законодательного Собрания Владимиру Жукову - бывшему генеральному директору «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а ныне советнику генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Почетного звания Владимир Жуков был удостоен за значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Перми.
С инициативой присвоения почетного звания выступила компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Перед пленарным заседанием члены комитета городской думы по местному самоуправлению и регламенту единогласно поддержали это предложение. На пленарном заседании 30 депутатов проголосовали «за», один воздержался.
ИСТОЧНИК KP.RU