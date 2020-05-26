2020-05-26T09:39:23+03:00
Политика

Владимир Жуков стал почетным гражданином Перми

Депутат Законодательного Собрания удостоен этого звания за вклад в развитие нефтегазовой промышленности города
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ЗС Пермского краяФото: ЗС Пермского края
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На пленарном заседании Пермской городской думы было принято решение о присвоение звания «Почетный гражданин Перми» депутату краевого Законодательного Собрания Владимиру Жукову - бывшему генеральному директору «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а ныне советнику генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Почетного звания Владимир Жуков был удостоен за значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Перми.

С инициативой присвоения почетного звания выступила компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Перед пленарным заседанием члены комитета городской думы по местному самоуправлению и регламенту единогласно поддержали это предложение. На пленарном заседании 30 депутатов проголосовали «за», один воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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