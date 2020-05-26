В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек
За прошлые сутки в Прикамье выписали еще 48 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.
Минздрав края сообщает: «Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении».
Напомним, на утро 25 мая в Пермском крае выявлено 1410 случаев заболевания COVID-19, 2413 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.
«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU
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