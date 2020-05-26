2020-05-26T09:33:57+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек

Всего продолжают лечение 623 пациента
Анна Маркова
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Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740 человек.Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За прошлые сутки в Прикамье выписали еще 48 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.

Минздрав края сообщает: «Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении».

Напомним, на утро 25 мая в Пермском крае выявлено 1410 случаев заболевания COVID-19, 2413 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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