В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 48 человек

26 Май 2020 2020-05-26T09:33:57+03:00

Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

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За прошлые сутки в Прикамье выписали еще 48 пациентов, которые проходили лечение от коронавируса.

Минздрав края сообщает: «Общее число выздоровевших на 26 мая увеличилось до 740, еще 623 пациента остаются на лечении».

Напомним, на утро 25 мая в Пермском крае выявлено 1410 случаев заболевания COVID-19, 2413 человек находится дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU