В выходные в Перми около 200 домов останутся без воды

26 Май 2020 2020-05-26T08:41:29+03:00

Воды в пермских домах не будет сутки. Фото: архив "КП"

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Отсутствие холодной воды в эти выходные придется пережить жителям Кировского района Перми. Ее отключат с 9.00 в субботу 30 мая до 9.00 воскресенья 31 мая. Коммунальщики будут проводить планово-восстановительные работы на сетях на улице Кировоградской, 78.

- Без холодной воды на сутки останутся около 200 домов, - сообщают в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».

Адреса, в которых не будет воды:

4 Пятилетки, 2, 2А

Ардатовская, 14, 2, 36, 38, 40

Богдана Хмельницкого, 1, 11, 11/2, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 5, 52, 52А, 54, 56, 57, 58, 58Б, 59, 65, 67, 7, 80, 82, 9

Дубовская, 11, 12

Закамская, 32, 54, 62

Кировоградская, 12, 32

Ласьвинская, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56Б, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68А, 68Б, 70, 70А, 72, 72А, 74, 74А, 76, 76А, 78, 80, 88, 98

Липатова, 20

Магистральная, 89

Новоржевская, 1, 11, 13, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 7, 9

Онежская, 5, 6, 7, 8, 9

Охотников, 10, 11, 12, 12А, 13, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 25, 26, 27, 27А, 28, 3, 31, 32, 34, 7А, 8, 9

Петрозаводская, 10, 15, 17, 8

Победы, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 46

Полтавская, 1, 10, 2, 33, 3А, 5, 7, 8, 9

Сивашская, 1, 14, 15, 15А, 6, 7, 9

Химградская, 1, 11, 19, 21, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 5, 51, 7, 9

Чебоксарская, 10, 12, 27, 29, 3, 31, 31А

Яранская, 10, 11, 17, 2, 4, 8

ИСТОЧНИК KP.RU