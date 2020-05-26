2020-05-26T07:11:07+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина помог полицейским раскрыть убийство своего друга

Он стал свидетелем преступления и рассказал правоохранителем о произошедшем
Анна Маркова
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Полиция задержала убийцу по горячим следам.Полиция задержала убийцу по горячим следам.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае около полуночи 8 мая в Соликамске полицейским удалось раскрыть убийство по горячи следам. В дежурную часть позвонила женщина, которая рассказала, что к ней обратился человек, чтобы позвонить с ее телефона и рассказать важную информацию.

- Он был взволнован, говорил сбивчиво, - рассказывают в ГУ МВД по Пермском краю. – В итоге, выяснилось, что звонивший стал свидетелем убийства своего приятеля. В ужасе он сбежал с места преступления, сотового телефона у него не было, поэтому и попросил женщину вызвать полицию.

Наряды ДПС и патрульной постовой службы выехали на место, которое сообщил свидетель. Вскоре стражи правопорядка увидели того самого мужчину, который звонил. Он показал им точное место трагедии. Там полицейские и обнаружили тело погибшего 32 летнего мужчины, а позже задержали и его убийцу.

- Как стало известно, три приятеля распивали спиртное, говорят полицейские. - Из-за незначительного повода возникла ссора, переросшая в поножовщину. возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемым оказался ранее неоднократно судимый, без определенного места жительства мужчина. Ему избрана мера пресечения в виде задержания под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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