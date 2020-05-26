На неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо
По данным ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, во вторник, 26 мая, на территории Прикамья ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбик термометра прогреется до +19 градусов.
В среду, 27 мая, в Пермский край придет потепление. Температура воздуха составит +21…+26 градусов Цельсия. Днем будет облачно, местами пройдет дождь, а в некоторых районах возможны грозы.
В четверг, 28 мая, и в пятницу, 29 мая, синоптики прогнозируют на территории региона облачную с прояснениями погоду, в некоторых районах пройдет дождь. Столбик термомтера будет колебаться от +15 до +21 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU