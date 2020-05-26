На неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо

26 Май 2020 2020-05-26T00:00:41+03:00

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По данным ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, во вторник, 26 мая, на территории Прикамья ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбик термометра прогреется до +19 градусов.

В среду, 27 мая, в Пермский край придет потепление. Температура воздуха составит +21…+26 градусов Цельсия. Днем будет облачно, местами пройдет дождь, а в некоторых районах возможны грозы.

В четверг, 28 мая, и в пятницу, 29 мая, синоптики прогнозируют на территории региона облачную с прояснениями погоду, в некоторых районах пройдет дождь. Столбик термомтера будет колебаться от +15 до +21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU