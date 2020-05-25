2020-05-25T19:50:09+03:00
Происшествия

«В ужасе сбежал с места преступления». В Пермском крае напуганный свидетель помог раскрыть убийство

Его 34-летнего приятеля в районе психиатрической больницы зарезал рецидивист
Виктор Правдин
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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В пятницу, 8 мая, в 23:55 в дежурную часть МВД в Соликамске позвонила местная жительница. Она сообщила, что к ней обратился напуганный незнакомец и рассказал, что стал свидетелем убийства своего приятеля в районе психиатрической больницы.

- В ужасе гражданин сбежал с места преступления, сотового телефона у него не было, поэтому и попросил женщину вызвать полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По указанному адресу приехали наряды ДПС и ППС. Свидетель преступления указал им точное место трагедии. Подсвечивая путь фонариком, полицейские пробрались через заросли кустарников и вышли на небольшую полянку. Сначала они обнаружили тело 34- летнего убитого, а позже злоумышленника.

Причиной тяжкого преступления стала ссора, которая возникла после употребления спиртного. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов ножом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В отношении подозреваемого, ранее неоднократно судимого гражданина без определенного мета жительства, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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