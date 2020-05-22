«Откроются уличные кафе». Власти Перми рассказали о планах по выходу из самоизоляции

22 Май 2020 2020-05-22T15:19:29+03:00

Открытие кафе станет возможным после того, как позволит эпидобстановка. Фото: архив "КП"

Ситуация с ограничительными мерами может измениться после 25 мая

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На заседании краевого правительства, которое прошло 22 мая и было посвящено поддержке бизнеса, глава Прикамья сказал, что план по выходу из режима самоизоляции существует.

- То, что мы опубликовали меры о продлении карантина до 8 июня, не значит, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону и мы не будем своевременно принимать меры к выходу из режима самоизоляции, - сказал Дмитрий Махонин. - Так, у Алексея Чибисова (министр Промторга Пермского края, - ред.) уже есть проработанный план, связанный с открытием кафе кафе на улицах. Нам хочется, чтобы мы скорее перешли к нормальной жизни и работе предпринимателей. Как только ситуация позволит и будет разрешение главного санитарного врача, мы сформируем необходимые юридические документы для постепенного открытия организаций».

Напомним, 20 мая на заседании оперштаба режим самоизоляции в Пермском крае продилил до 8 июня. Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU