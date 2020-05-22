2020-05-22T07:08:08+03:00
Общество

В Пермском крае клещи покусали больше тысячи детей

Всего с начала активности кровососов в регионе пострадали около 4500 человек
Анна Маркова
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1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом.1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Клещи этой весной в Пермском крае активны. В Роспотребнадзоре подсчитали, сколько человек обратилось в медучреждения после их укусов. С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 4480 пострадавших, из них 1030 - дети.

- По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 38,7% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,3% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, что соответствует среднемноголетним данным, - рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, учитывая, что вся территория края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, не стоит пить сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, купленное в частных хозяйствах можно пить только после кипячения. Заразным могут быть не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана.

ВАЖНО!

Адреса лабораторий, где клеща исследуют на опасные инфекции:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Пермь, улица Куйбышева, 50 кабинет 100, тел 23-40-23, ул. Мира, 66 г (будни с 8.00. - 20.00, выходные праздничные с 9.00.- 21.00.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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