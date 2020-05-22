Пермяк отсудил 800 тысяч рублей у работодателя за несчастный случай
Пермяку удалось выиграть суд у своего работодателя. В августе 2019 года на работе в компании «НефтеГазСервис» с мужчиной произошел несчастный случай - он упал с высоты 11,2 м. Рабочий получил тяжелые травмы черепа, грудного отдела, ребер и легких, и перенес несколько операций.
Проверка условий труда работников предприятия показала многочисленные нарушения.
- Причинами произошедшего стала неудовлетворительная организация производства работ, - сообщает Пермский краевой суд. - Пострадавший подошел к краю не огражденного перепада по высоте, не применяя средства защиты от падения с высоты. Житель Прикамья обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в связи с полученной им производственной травмой.
Суд учел все обстоятельства дела и определил размер компенсации морального вреда. Работодатель должен заплатить пострадавшего 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU