2020-05-22T06:21:14+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае прекратятся дожди

Ожидается, что в краевом центре за сутки выпадет до 20 мм осадков
Анна Маркова
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В субботу дожди прекратятся, но в воскресенье возможно пойдут снова.В субботу дожди прекратятся, но в воскресенье возможно пойдут снова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Территория Пермского края захвачена циклоном. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, что его холодный воздух распространился в Зауралье. Сильные дожди ожидаются ночью и утром в пятницу, 22 мая, в центральных районах Пермского края, преимущественно севернее Перми.

Днем зона дождей будет медленно смещаться на север, также на севере края ожидаются грозы. Максимальная температура воздуха будет зависеть от облачности, при прояснениях ожидается +16…+18°, а при облачности +12…+14°. Количество осадков к северу от Перми к вечеру завтрашнего дня может превысить 30 мм. В Перми ожидается от 10 до 20 мм осадков за сутки.

В субботу, 23 мая, дожди прекратятся, но температура воздуха не изменится, днем +16…+19°. Но уже в воскресенье ожидается выход циклона с Южного Урала, с которым может быть связана новая порция осадков, местами сильных. Однако и температура воздуха при этом может повыситься до +18…+22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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