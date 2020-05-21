Адвокат подсказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-21T19:47:54+03:00

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Если сотрудники ГИБДД прислали вам штраф за нарушение самоизоляции, а вы в этот день сидели дома и никуда не выезжали, то можете обжаловать постановление.

Как это сделать, подсказал kp.ru адвокат Леонид Ольшанский и эти советы подходят для жителей любого региона.

- Поступают ко мне обращение москвичей и гостей столицы, что суды завалены подобными жалобами, - отметил адвокат. - Верховный суд как будто предвидел коронавирус, заранее проведя пленум. Вот если там сто страниц пересказать одним предложением, то наказывать по камерам, работающим в автоматическом режиме, можно только за два деяния. Первое – нарушил правила дорожного движения, а не космического. А второе – благоустройство городов. Выходит, сам факт присылки через камеры за нарушение санитарных норм невозможен.

И да, право на обжалование дается в течение 10 суток. Но с какого момента? Давайте подчеркнем. Конституционный суд сказал, не с того момента, когда они вынесли постановление, не с того момента, когда ты увидел его на телефоне в приложении. А с того момента, как ты расписался на бумажке, которую тебе принес, допустим, почтальон. И называется она по-русски: постановление о наложении административного взыскания.

Ольшанский напомнил, что срок на оплату — 60 суток. Это время для того, чтобы разобраться в проблеме.

- Я бы написал такое заявление. «Прошу отменить (сложить) штраф в сумме 5 тысяч, наложенный на меня. По нижеследующим обстоятельствам…». Первое: у меня пропуск был и приложить доказательства. Второе: по камерам, работающим в автоматическом режиме, нет права за это наказывать. Смотри постановление президиума Верховного суда от 21 апреля сего года. А вот в суд я бы написал параллельно уже жалобу. Документ бы я обозвал: прошу отменить (сложить) штраф, наложенный таким-то органом - незаконный и необоснованный. И опять все те же аргументы. Кроме того, за нарушение санитарных норм ни автомобильная, ни жилищная, не строительная инспекции наказывать не могут, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU