«Бил по голове и телу». Пермяк обвиняется в жестоком убийстве своих родителей

21 Май 2020 2020-05-21T18:41:05+03:00

Мужчина состоит на учете и ранее неоднократно проходил лечение у врача-психиатра

Изменить размер текста: A A

Жесткое двойное убийство произошло в начале мая в Перми. В одной из квартир Дзержинского района 56-летний пермяк жестоко избил своих пожилых родителей. Бил мать и отца по голове и телу, используя различные предметы, которые попадались под руку.

В итоге 87-летняя женщина скончалась на месте, а 82-летний мужчина позже в больнице, куда был доставлен с тяжелыми травмами.

- Возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Обвинение предъявлено 56-летнему мужчине. Обвиняемый состоит на учете у врача-психиатра и не однократно проходил лечение в стационаре указанного профиля.

Сейчас по ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU