«Измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга». Как пройдет ЕГЭ у выпускников школ

21 Май 2020 2020-05-21T18:27:37+03:00

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Единые государственные экзамены перенесли во второй раз. Старт экзаменационной кампании назначен на 29 июня. А вот 9-классникам сдавать экзамены вообще не придется – ОГЭ для них отменили, а итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок.

- Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники, студенты и их наставники достойно выдержали испытание, - сообщил Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса. - Всех беспокоит, что будет с ЕГЭ, предлагалось полностью его отменить. Но за минувшие годы ЕГЭ стал инструментом объективной оценки знаний, поэтому было решено перенести ЕГЭ на 29 июня.

Ранее, напоминает kp.ru, экзамены должны были стартовать в конце мая, но из-за текущей эпидемиологической ситуации ЕГЭ перенесли на 8 июня. Кроме того, сократили число экзаменов и освободили от сдачи ЕГЭ тех школьников, кто не планирует поступать в вузы после 11 класса.

- Несмотря на перенос сроков, экзамены будут проходить в единые сроки и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора, - уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. - Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга. Будет проведена дезинфекция помещений, на входе у каждого посетителя будет измеряться температура. Экзамен по русскому языку, как самый массовый, будет разделен на два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU