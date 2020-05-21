2020-05-21T18:10:01+03:00
Происшествия

«Уехал в Москву и пропал». Полиция разыскивает жителя Перми, о судьбе которого нечего неизвестно с января

Родственники пропавшего написали заявление
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кусков Павел Александрович пропал в январе. Фото: Instagram police_prm.Кусков Павел Александрович пропал в январе. Фото: Instagram police_prm.
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Сотрудники полиции Индустриального района Перми разыскивают пропавшего мужчину - Павла Александровича Кускова. 34-летний мужчина – уроженец Краснокамска. 26 января 2020 года он уехал в Москву и с этого времени не выходит на связь со своими родственниками.

- До настоящего времени местонахождение данного мужчины не установлено, - сообщили в полиции. - Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о гражданине, сообщить по телефонам: (342)221-73-68, факс (342) 221-90-32, (342)229-75-88.

Приметы: на вид 35 лет, рост 178 см, плотного телосложения, лицо прямоугольное, брови дугообразные, глаза голубые, нос прямой, волосы русые, короткая стрижка, носит усы, бороду.

Особые приметы: шрам на височной области головы справа; родимое пятно на лбу между бровями.

Был одет: куртка-пуховик двухцветная: верхняя треть с капюшоном - желтого цвета, нижняя часть - темно-серого цвета; джинсы синего цвета; кофта черного цвета с красной надписью на груди; ботинки зимние темно-коричневого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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