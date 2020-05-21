21 Май 2020 2020-05-21T14:16:39+03:00

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Райффайзенбанк запустил программу поддержки малого и микро бизнеса в период пандемии, чтобы предоставить возможности снижения долговой нагрузки и цифрового доступа к финансовым инструментам.

Полностью онлайн

Доставка справок будет бесплатной до 31 мая, а бесплатная доставка бизнес-карт не ограничена по времени — это позволит клиентам сократить количество визитов в банковские офисы. Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн стало бесплатным на шесть месяцев, чтобы клиенты могли еще быстрее и удобнее управлять финансовыми процессами своего бизнеса. Чтобы облегчить переход к полностью цифровому формату обслуживания, специалисты Райффайзенбанка проводят консультации для тех владельцев бизнеса, которые ранее не пользовались финансовыми решениями онлайн.

«Большинство наших клиентов уже используют онлайн-каналы для обслуживания своего бизнеса. Тем, кто еще не освоил цифровые каналы, мы помогаем узнать о доступных функциях и возможностях. В течение полугода возможности нашего мобильного банка будут бесплатными для клиентов — это позволит им решать большинство задач онлайн, от выставления счета и проверки надежности контрагента до подачи налоговой декларации», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Кредитные каникулы и реструктуризация

В мае действует нулевая комиссия при досрочном погашении кредитов. Компаниям из секторов, пострадавших от распространения COVID-19, Райффайзенбанк предоставляет кредитные каникулы в соответствии с законодательством. Подать заявку на кредитные каникулы можно онлайн. Для компаний, которые не вошли в этот список, доступна реструктуризация по упрощенной процедуре — также без посещения банка.

«Мы видим, что поддержка нужна не только компаниям, которые напрямую пострадали от распространения коронавирусной инфекции, но и предпринимателям из других отраслей. Поэтому мы предусмотрели возможность реструктуризации, которая доступна полностью онлайн. Это поможет клиентам сэкономить ценные в этот период ресурсы, а также снизить риски для здоровья, сократив до минимума необходимость посещать банковские офисы», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU