Миллион квадратных метров дорог - ежегодно

21 Май 2020 2020-05-21T14:45:17+03:00

В 68-м квартале эспланады появился амфитеатр с подсветкой, два кафе, вписанных в холмы, декоративные качели с навесами Фото: Виталий КОКШАРОВ

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- Качество городской среды является одним из конкурентных преимуществ развития города, поэтому задачей муниципалитета является создание городского пространства, отвечающего современным требованиям комфортности, удобства, безопасности и доступности, - считают в администрации города.

Ежегодно в Перми приводится в нормативное состояние более миллиона квадратных метров дорог. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтировали 30 улиц. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано еще 14 дорог, еще 11 обновят в рамках проекта администрации Перми «Малые дела». Кроме того, продолжаются крупные дорожные стройки прошлых лет - улицы Революции и Героев Хасана. Также начался ремонт на улицах Краснополянской и Карпинского, путепровода на Светлогорской. За два года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась до 67,7 процента.

Преображаются места массового отдыха горожан: сквер на эспланаде и сквер на нижней части набережной реки Камы. В 68-м квартале эспланады появился амфитеатр с подсветкой, два кафе, вписанных в холмы, декоративные качели с навесами. На нижней части набережной реки Камы появилась детская площадка, туалеты, комната матери и ребенка. Работы по благоустройству этих мест отдыха в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжаются.

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми летом прошлого года началось комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. Сейчас основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина выполнен, подрядчик приступил к работам в сторону улицы Монастырской.

- То, что благоустройство улиц и общественных пространств стало приоритетным направлением и находится под пристальным вниманием администрации города, вселяет надежду, что город будет приносить нам все больше и больше положительных эмоций и гордости, - подчеркнул старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета Андрей Головин. - Сегодня возрождаются старые и появляются новые любимые жителями места для прогулок, встреч. Вдохновляет, что растет качество и комплексность реализуемых проектов благоустройства. Хочется не останавливаться на достигнутом и наладить работу над ошибками, которая является необходимым условием для совершенства.

ИСТОЧНИК KP.RU