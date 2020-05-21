Летом произойдет рост цен на квартиры от ПЗСП

21 Май 2020 2020-05-21T12:54:37+03:00

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С 1 июня группа компаний ПЗСП повышает цены на квартиры в строящихся домах. Повышение коснется всех объектов компании.

Группа компаний ПЗСП верна своей миссии: строить максимально комфортные, качественные и готовые для жизни квартиры и сдавать их точно в срок, отмечают на ПЗСП. Повышение цен позволяет сохранять все преимущества квартир, к которым привыкли клиенты ПЗСП. В их числе улучшенная отделка, шкафы-купе или гардеробные, зеркала и плитка в ванной комнате.

Сегодня в продаже у группы компаний ПЗСП несколько объектов:

ул. Иньвенская, 19, ул. Целинная, 53, Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 15, Кисловодская, 12. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Кроме того, у покупателей есть возможность выбрать квартиру от ПЗСП дистанционно. Для того чтобы сделать выбор квартиры еще проще, компания ПЗСП размещает на своем сайте рум-туры по типовым планировкам, виды из окон будущих квартир, а также ознакомительные видео с отделкой.

Отметим, что с 20 апреля по 1 ноября 2020 года действует ипотечная программа «Господдержка 2020» для выдачи ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья, в том числе от ПЗСП. Сниженная ставка по ипотеке составит всего от 5,9% на весь срок кредита. Поэтому сейчас самое время задуматься о покупке квартиры от надёжного застройщика.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Иньвенская, 19 – АО «ПЗСП», ул. Целинная, 53 – ООО «Спецстрой Целинная, 53», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спейстрой Баранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».

ИСТОЧНИК KP.RU