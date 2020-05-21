В Пермском крае коронавирусом заболели еще 48 человек

21 Май 2020 2020-05-21T11:12:20+03:00

Всего в регионе опасную инфекцию выявили у 1226 пациентов

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По обновленным данным на 21 мая в Пермском крае коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки заразились еще 48 человек.

23 из этого числа проходят лечение в больнице, у них есть симптомы коронавируса, 25 человек без симптомов болезни проходят лечение дома, под наблюдением медиков. Также из числа вновь заболевших диагноз подтвержден у 10 медицинских работников.

- Из 48 новых инфицированных - 24 мужчин, 18 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет, - сообщают специалисты Минздрава Пермского края.

Таким образом, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 180 сотрудников медучреждений с начала пандемии. Общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1226 человек. На карантине находятся 1901 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU