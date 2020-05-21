Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»

21 Май 2020 2020-05-21T10:31:47+03:00

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Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершившим интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Использование цифрового профиля позволит действующим и новым клиентам банка быстрее оформлять заявку на получение потребительского кредита и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Как это работает

Цифровой профиль позволяет каждому гражданину России получить доступ к управлению собственной информацией из разных источников, включая ПФР, Росреестр, МВД и др. На данный момент он объединяет 21 тип сведений, в ближайшее время их количество вырастет до 57. В рамках цифрового профиля пользователь сайта Госуслуг может дать и отозвать согласие на обработку своих персональных данных и узнать, какую информацию запрашивали о нем госорганы или компании. В будущем цифровой профиль станет универсальным инструментом для удаленного взаимодействия с государственными ведомствами и компаниями, а также позволит совершать сделки и подписывать документы для трудоустройства.

Уже сейчас новые и действующие клиенты, заполняя заявку на получение кредита на сайте Райффайзенбанка, могут авторизоваться через Госуслуги и поделиться данными с банком — соответствующие поля будут заполнены автоматически. При этом клиент может повысить вероятность одобрения кредита, подтвердив свой доход с помощью автоматически сформированной выписки из ПФР. Какие именно данные о себе сообщать банку, а какие — нет, в дальнейшем пользователь будет решать самостоятельно. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг.

Цифровой профиль и банк

Для того, чтобы дать клиентам больше свободы в выборе способов авторизации и получения банковских сервисов, Райффайзенбанк разработал специальный защищенный шлюз для взаимодействия с сервисами «Цифрового профиля» и интегрировал его в свои информационные системы. Разработка производилась при поддержке со стороны Ассоциации ФинТех, которая в рамках рабочей группы по цифровому профилю координировала взаимодействие банков с государственными органами, вовлеченными в реализацию проекта.

«Райффайзенбанк активно инвестирует в развитие продуктов и сервисов, которые доступны клиентам удаленно, — отметил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка. — Проект по интеграции с „Цифровым профилем“ — один из примеров того, как технологии позволяют сделать легче финансовую сторону жизни каждого из нас».

«Ассоциация ФинТех — уникальная площадка для обсуждения и развития передовых технологий в России. На ее базе ключевые участники финансового рынка и Банк России разработали концепцию цифрового профиля, утверждённую на правительственном уровне. Удобный, безопасный и быстрый обмен данными между гражданами, государством и бизнесом позволит перевести все больше услуг в режим онлайн. Ассоциация ФинТех как технологический трендсеттер России видит большие перспективы развития проекта „Цифровой профиль“. На следующем этапе к нему подключатся страховые компании, что позволит их клиентам быстро и просто оформлять полисы ОСАГО и каско», — рассказала генеральный директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

В дальнейших планах банка — расширение доступных видов сведений из цифрового профиля, предоставляемых с согласия клиента для получения продуктов во всех онлайн-каналах обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU